Naburmuszona Kinga Rusin drałuje na mrozie przez zaspy śniegu, po czym wsiada za kółko porsche wartego 300 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Takie przemyślenie. "nie potrafi usiedzieć za długo w jednym miejscu. Zapalona podróżniczka okrążyła glob wzdłuż i wszerz, nie zapominając przy tym o starannym dokumentowaniu wycieczek za pośrednictwem Instagrama" Później o podróży do Ameryki Południowej. Każdy wie, że ta pani często zabiera głos o konieczności ochrony środowiska i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Można to zestawić z rzeczywistością. 1. Skoro przemierza świat wzdłuż i wszerz to wiadomo, że robi to samolotem. Rozumiem, że takie podróże w ogóle gazów cieplarnianych nie emitują? 2. Co widzę p. Rusin, opisujecie w co była ubrana. Za każdym razem inny ubiór, inne torebki i inne buty. Oczywiście wszystko z najlepszych materiałów, najczęściej skóry naturalnej. Oczywiście przemysł odzieżowy jest jednym z najbardziej emisyjnych. Też tej pani nie przeszkadza? 3. Gdyby spojrzeć na auta... Teraz jest Panamera (nota bene nie widziałem Panamery za 300 tysi), wcześniej były inne auta. I wszystkie jakie pamiętam to były porządne auta, oczywiście z mocnymi silnikami, czytaj spalającymi mnóstwo benzyny. Pomijam już fakt, że im droższe auto, tym lepsze wyposażenie i tym więcej materiałów zużytych do jego zrobienia. Znów, potężna emisja. Wniosek. Tacy ludzie jak p. Rusin będą nam wszystkim mówić jak żyć, jak ratować planetę, jak zmniejszyć emisję... I robią to tylko po to, by oni nigdy nie musieli zmieniać swojego stylu życia i korzystać z niego w pełni!