Justin Bieber włóczy się za posępną i odpicowaną Hailey. Wybrali się na... randkę

Sluchajcie, po co wy codziennie pokazujecie zdjecia jak jacys ludze ze Stanow ida na kolacje? Zmieniaja sie tylko ich ałtfity, twarze tak samo posepne. Lepiej napiszcie o tym, ze Wojciechowska jezdzi na nartach i jednoczesnie nagrywa stories. Co za glupota. Ma duze zaufanie spoleczne wiec powinna zachowywac sie bardziej odpowiedzialnie. Rownie dobrze moglaby jechac samochodem i gadac do telefonu trzymajac go w reku. To nieodpowiedzialne - zagrozenie dla ludzi wokol.