Media donosiły, że Justin Bieber jest "nieszczęśliwy". Tak reaguje na plotki o kryzysie w małżeństwie? Opublikował WYMOWNY post (ZDJĘCIA)

Ojej też mi 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Nowina. Zass te aż i tak będzie płacił alimenty na to dziecko więc nie ma o czym wspominać. Jeśli ktoś kto już jest nieszczęśliwy myśli że dziecko to zmieni to może się tylko mylić. Najpierw powinien zrobić porządek w swoim życiu a potem płodzić nowe życie