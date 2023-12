Nagła zmiana frontu w "PnŚ". Prezenter TVP zachwala Agnieszkę Holland i "Zieloną granicę": "TO NIE JEST ZAMACH na polski mundur"

Iga 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Haha też to słyszałam. Od razu rzuciło się to w uszy. Nowa narracja. Jak mu kazali tak powiedział. Nie sądzę że to były jego osobiste odczucia a nawet jak były to i tak miał to w taki sposób przekazać miał to w scenariuszu pewnie podkreślone żeby nie zapomniał.