"Wiadomości" TVP ZNÓW o Agnieszce Holland. Przywołano jej wizytę u Wojewódzkiego. "TO KŁAMSTWO! Niech pokaże DOWODY"

sylwia 14 min. temu

Szczerze sobie życzę, aby w kinach puszczano takie właśnie filmy. Nie chcę już tych amerykańskich gniotów na jedno kopyto, ani części 6 kolejnej polskiej komedii romantycznej. Chciałabym, aby dla mnie w kinach też coś ciekawego leciało i dla mojej dzieciarni. Czy to jest takie skomplikowane? Guzik mnie interesuje co się tam TVP i PiS o tym filmie wydaje i czy im to pasuje do koncepcji kampanii. Na 10 filmów puszczanych w kinach jest może jeden, na który mogę iść z zainteresowaniem. Jakoś się z tym godzę, ale gdy już coś ciekawego puszczają to zawsze TVP jest na nie. Mnie naprawdę nie interesuje to co pasjonuje Kaczora i pana Ziobro w polskiej kulturze. Wolę tematykę ludzkich postaw niż historyczne polskie traumy. Co nie znaczy, że nie oglądam niektórych filmów historycznych z zainteresowaniem. Lubię też spojrzeć z perspektywy innego narodu na jakiś temat. Duszę się w tej Polsce. Jako Polka z dziada pradziada nie opuszczę Ojczyzny tak po prostu, jak mi tu niektórzy radzili, tylko dlatego, że się w niej źle dzieje. Smutno mi, że przez ostatnie kilka lat PiS z wielu moich rodaków zrobił takie Zombie. Systematycznie i konsekwentnie ograniczając możliwości samodzielnego myślenia. Wciskając Zenkowo-Górniakową papkę, w której można ludziom wcisnąć polskie żale i nienawiść.