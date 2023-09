Najgorsze KOSZMARKI z MTV Video Music Awards: pogubiona Emily Ratajkowski i rozebrana Tinashe (ZDJĘCIA)

Na imprezach typu MTV VMA byłoby koszmarnie nudno, gdyby każdy przychodził perfekcyjnie wymuskany, w kreacji, która akurat komplementuje jego karnację. Do tego makijaż w zgodzie z trendami, każdy włos poskromiony - no zasnąć idzie. Na szczęście nie zdarzyła się jeszcze taka ścianka, która nie zaopatrzyłaby nas w przynajmniej kilka powodów do zaśmiania się. W tym roku MTV Video Music Awards akurat wyjątkowo nam obrodziło.