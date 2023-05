Najgorsze występy Polski na Eurowizji: Isis Gee, Magdalena Tul, Marcin Mrozowski... Pamiętacie?

Debiut Polski na Eurowizji do dziś pozostaje historycznym osiągnięciem. W 1994 roku na scenie w Dublinie stanęła odziana w skromną białą sukienkę Edyta Górniak. Jej utwór "To nie ja!" podbił serca Europejczyków i zajął drugie miejsce, którego do dziś nie udało się nam przebić. W kolejnych latach rodzimi reprezentanci trudzili się, aby zapewnić Polsce choć przyzwoity wynik, ale zadanie okazało się wyjątkowo trudne. Po Edzi do top 10 finału udało się wejść jedynie zespołowi Ich Troje z piosenkę "Keine Grenzen" oraz Michałowi Szpakowi z "Color Of Your Life". Na arenie międzynarodowej zapamiętano z pewnością też Cleo i jej "My Słowianie" oraz Krystiana Ochmana z "River".