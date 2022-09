NAMIĘTNA noc Sebastiana Fabijańskiego i Anny-Marii Siekluckiej: maślane oczy, czułe gesty i GORĄCE POCAŁUNKI (ZDJĘCIA)

Jak informował w poniedziałek Fakt, Fabijański i Sieklucka faktycznie spotkali się we dwoje pod osłoną nocy na jednym z warszawskich parkingów. Na powitanie między gwiazdami doszło do intymnej wymiany pocałunków, o ile rzecz jasna można sobie pozwolić na intymność przy czających się nieopodal paparazzi. Gdy poziom słodyczy osiągnął już swój limit, celebryci oderwali od siebie usta i ruszyli na zakupy do pobliskiej stacji beznyznowej.