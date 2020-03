"Nasz nowy dom": Ekipa Katarzyny Dowbor wyremontowała dom pani Lucyny, samotnej matki dwójki dzieci

Anna Strucel 15 min. temu zgłoś do moderacji 118 1 Odpowiedz

Ja już jestem całkowicie załamana Pudelkowicze. Minął miesiąc od rozpoczęcia pandemii koronawirusa w Europie, a mamy już więcej ofiar i zarażeń niż w Chinach, gdzie to wszystko się zaczęło. Nic mnie już nie cieszy, to siedzenie w domu. Nic, kina,teatry wszystko zamknięte i nie widać, żeby to miało się zmienić. Mam jeszcze 92-letnią mamę i jak ją złapie, to już będzie koniec :(