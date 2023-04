"Nasz Nowy Dom". Ekipa Katarzyny Dowbor wyremontowała mieszkanie niesłyszącej Anety i jej córki (ZDJĘCIA)

Historyczny odcinek "Nasz Nowy Dom". Katarzyna Dowbor wyremontowała dom niesłyszącej Anety i jej córki

Marzę, żeby w domu było ciepło. Żeby córka miała komfort, żeby dom był ocieplony, woda ciepła, ale dla mnie najważniejsze jest to, by córka była szczęśliwa, by miała swój pokój - mówiła przed kamerami pani Aneta.