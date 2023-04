"Nasz Nowy Dom". Niewiarygodne, jak ekipa Katarzyny Dowbor odmieniła rozpadający się dom! (ZDJĘCIA)

Program " Nasz nowy dom " jest emitowany na antenie Polsatu już od niemal 10 lat. Przez ten czas ekipa Katarzyny Dowbor pomogła setkom rodzin, których warunki życia pozostawiały wiele do życzenia. W ostatnim odcinku widzowie poznali historię pana Karola, który po rozwodzie samotnie wychowuje 7-letnią córeczkę Nikolę.

Nikola urodziła się w 2015 roku. Pół roku po ślubie żona powiedziała mi, że chyba mnie nie kocha. Załamałem się wtedy. To była taka moja pierwsza miłość. Przez rok próbowałem to ratować (…) Kiedy się rozstaliśmy, Nikola miała trochę ponad 2 lata. Na początku nie wiedziała w ogóle, o co chodzi, gdzie jest mama, dlaczego jej nie ma. Kiedy mówiła, że tęskni i płakała – wtedy było mi najciężej… - mówi pan Karol.