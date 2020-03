nasz nowy dom

"Najstarszy syn jest osobą niepełnosprawną, już dorosłą" - wyjawiła pani Izabela. "To był straszny moment - dowiedzieć się, że dziecko ma porażenie mózgowe czterokończynowe , że oprócz tego są inne choroby związane z tym jak padaczka, zapalenie oskrzeli . Trzeba szybko reagować ze względu na płuca. Trzeba dopilnować, żeby nie było odleżyn. Syn wymaga ciągłej opieki. Cały czas potrzebuje naszej pomocy, naszych rąk, naszych nóg. To jest tak głębokie upośledzenie, że Rafał sobie bez nas nie poradzi ."

Dom, w którym mieszkają, jest kompletnie nieprzystosowany do potrzeb Rafała. W całym budynku są wysokie progi, do łazienki nie można wjechać wózkiem, a podjazd przed domem jest tylko prowizoryczny. Rodzice i chory syn mieszkają w jednym pokoju, a nastolatkowie nie mają swojego miejsca do nauki i wypoczynku. Pomieszczenia ogrzewa stary piec kaflowy, a zniszczony dach jest pokryty śmiertelnie niebezpiecznym eternitem.