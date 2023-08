Natalia Janoszek kontynuuje podbój USA. Na indyjskim festynie pojawiła się jako "aktorka Bollywood i Hollywood" (ZDJĘCIA)

gosc 32 min. temu zgłoś do moderacji 38 5 Odpowiedz

Skonczcie z tym, ze Natalia odrzucila Stanowskiego. Chyba tylko ona może takie rzeczy pisać, bo nic innego jej nie pozostaje. Stanowski ma zone i dziecko. Demaskowanie oszustow to obowiazek dziennikarzy i on wykonal kawal dobrej roboty. Niejednokrotnie podkreslal, ze nie mial na celu zniszczenie Natalii. On mial na celu pokazanie jak dzialaja wspolczesne media i dziennikarstwo, ze z nikogo mozna zrobic kogos, albo wymyslic swoja cala kariere i dorobek podczas gdy osoby, ktore skonczyly szkoly, braly udzial w super projektach, nie sa tak popularne jak ona i jej wymyslona kariera. To jest mega krzywdzace nie tylko wzgledem prawdziwych aktorow/modelek/tancerzy ale tez publicznosci, bo zrobila w konia zwyklych ludzi, ktorzy jej kibicowali i ja wspierali. W dodatku nie potrafi sie odniesc do tego wszystkiego tylko chowa sie jak szczur na zablokowanym instagramie gdzies w Kalifornii i pokazuje jakies urywki ze "swiatowego" zycia, zeby udowodnic wszystkim, ze to gwiazda hollywood i bollywood. No nie, to nie jest gwiazda ani hollywood, ani bollywood, ani pollywood. Niech ona ma troche godnosci i zniknie na jakis czas, pouklada sobie wszystko w glowie na nowo i przede wszystkim niech przeprosi za te wszystkie klamstwa, przypisywanie sobie cudzych osiagniec.