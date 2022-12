Natalia Kukulska POKAZAŁA TWARZ najmłodszej córki! (FOTO)

Gosc 18 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Jak mozna pokazac twarz najmlodszej corki, nie majac najmlodszej corki? Jesli ma sie dwie corki, to mozna pokazac mlodsza corke. Jesli ma sie troje dzieci, to mozna pokazac twarz najmlodszego dziecka lub mlodszej corki. Trzeba miec co najmniej trzy corki, by pokazac najmlodsza corke.