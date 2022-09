Natalia Siwiec, Ewa Farna i Anna Mucha zdradzają, kiedy STRACIŁY DZIEWICTWO. Rekordzista chciał zacząć już w wieku SIEDMIU lat (ZDJĘCIA)

Chyba nie jest zaskoczeniem, że znane osoby są gotowe do naprawdę intymnych wyznań, by choćby tylko na chwilę powrócić na łamy kolorowych magazynów. Wielu ludzi z show biznesu chętnie otwiera się na temat utraty dziewictwa. Dla niektórych z nich to również inspiracja do napisania przeboju, tak było chociażby w przypadku Lady Gagi.