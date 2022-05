Natasza Urbańska i Agnieszka Woźniak-Starak pojedynkują się na damskie garnitury pod studiem "Dzień Dobry TVN" (ZDJĘCIA)

Natasza Urbańska, jako zwyciężczyni pierwszego sezonu Mask Singer, była oczywiście zobligowana, aby już na drugi dzień zasiąść na kanapie Dzień Dobry TVN. Wygrana w bądź co bądź szeroko omawianym programie może właśnie okazać się tym zastrzykiem energii, której od dłuższego czasu potrzebowała jej kariera, nic więc dziwnego, że celebrytka wystroiła się do telewizji, jak tylko potrafiła najlepiej i ochoczo pozowała do zdjęć.