Natchniona Katarzyna Cichopek odprawia rytuały tybetańskie i zalicza KRĘPUJĄCĄ WPADKĘ (ZDJĘCIA)

Tymczasem 38-latka już zdążyła przylecieć z dalekiej wyprawy i powrócić do szarej, polskiej rzeczywistości. W podreperowaniu domowego budżetu prowadzącej Pytanie na Śniadanie pomaga promowanie na Instagramie różnej maści produktów, w tym własnej marki perfum i biżuterii o nazwie YA. We wtorek matka dwójki dzieci postanowiła w dość oryginalny sposób zareklamować stroje do ćwiczeń, a mianowicie poddając się polecanym przez koleżankę "rytuałom tybetańskim". Cały przebieg ćwiczeń małżonka Marcina Hakiela pokazała fanom na Instastory, wyginając się na macie w obcisłym stroju.