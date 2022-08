Naturalna Emma Watson uzupełnia garderobę, buszując po londyńskich butikach (ZDJĘCIA)

Prywatnie Watson jest związana z amerykańskim biznesmenem Leo Robintonem . Gwiazda strzeże jednak prywatności i nie obnosi się ze swoim szczęściem. Nie publikuje prywatnych zdjęć i nie "ustawia się" z paparazzi. Wręcz przeciwnie - w jednym z wywiadów stwierdziła, że ostatnie, czego pragnie, to oglądanie fotoreporterów pod swoimi oknami.

Jak to zwykle bywa gwiazda stawiająca wyraźne granice budzi zainteresowanie mediów. Fotoreporterom udaje się od czasu do czasu wypatrzeć Emmę podczas codziennych zajęć. Ostatnio robili jej zdjęcia, gdy robiła zakupy w luksusowych butikach przy jednej z bardziej luksusowych ulic w Londynie.

Watson towarzyszyła młoda dziewczyna, prawdopodobnie jej asystentka, która pomagała gwieździe nosić torby do samochodu. 32-latka mogła liczyć również na ochroniarza i prywatnego kierowcę. Tego dnia aktorka postawiła na naturalny "look". W niedbałej fryzurze, niemal bez makijażu i w swobodnym ubraniu maszerowała z zakupowymi łupami do limuzyny.