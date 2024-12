Naturalna Marta Linkiewicz na mieście

Zawodniczka Fame MMA ostatnio przyznała, że zaczęła nowy etap w życiu. Linkiewicz rozstała się z ukochanym Krzysztofem, przekonując swoich fanów, że już przyzwyczaiła się do nowej rzeczywistości, w której idealnym sposobem na to, by zapomnieć o swoim eks, jest znalezienie nowego faceta.