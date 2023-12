Naturalna Priyanka Chopra odsłania brzuch podczas wypadu na lunch z córką (ZDJĘCIA)

Priyanka Chopra zaistniała w show biznesie dzięki konkursom piękności i to nie byle jakim. W 2000 roku pochodząca z Indii piękność zdobyła bowiem tytuł Miss World, co okazało się dla niej przepustką do kariery w Bollywood. Z czasem Chopra postanowiła także wyruszyć na podbój amerykańskiej branży filmowej, który ostatecznie okazał się dla niej całkiem udany. Dziś Chopra ma na koncie kilka ról w hollywoodzkich produkcjach i jest stałą bywalczynią branżowych imprez. 41-latka niewątpliwie jest spełniona nie tylko zawodowo, lecz również prywatnie. Gwiazda od lat tworzy szczęśliwy związek z Nickiem Jonasem i wraz z nim wychowuje córkę.