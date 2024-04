Nergal zabrał PARTNERKĘ na premierę spektaklu. Ładna z nich para? (ZDJĘCIA)

Wiele wskazuje na to, że lider zespołu Behemoth po wielu miłosnych podbojach zdecydował się ustatkować. Od jakiegoś czasu u jego boku pojawia się atrakcyjna blondynka. Tym razem wybrali się razem na premierę spektaklu "Matka". Fotoreporterzy sfotografowali Nergala w drodze do teatru. Później zakochani zapozowali do kilku wspólnych zdjęć.