Nie tylko Agnieszka Kotońska i Małgorzata Teodorska zostały mamami w młodym wieku. Kto jeszcze zdecydował się na wczesne rodzicielstwo? (ZDJĘCIA)

Kitka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wraz z długoletnim partnerem, świadomie zdecydowaliśmy się na nie posiadanie dzieci. Ja jestem przed 30 stką, On po. Ja nie czuje instynktu, On też. Myślę, że takie decyzje powinny być świadome i odpowiedzialne. Bo tak jak Pudel pisze o 16 latce która ZDECYDOWAŁA się na dziecko, to proszę was. Śmiać sie chce. Mało kto decyduje się na świadome rodzicielstwo, większość to wpadki. Jednak do rodziców pragnących dzieci- chwała wam za to. Jesteście wielcy.