Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan

Twgena 1 godz. temu

Znowu bicie piany. Znowu kwarantanna w sponsorowanym siedlisku. Znowu. Po co o nich pisać ? Kogo to interesuje? Zakompleksiony ex piłkarz i równie niepogodzona z życiem pseudo sprzątaczka. Serio kogoś to interesuje?