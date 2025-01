Nieumalowana Renee Zellweger wyskoczyła z młodszym o 10 lat partnerem na zakupy

Obserwując z uwagą od wielu lat standardy urodowe panujące w przemyśle rozrywkowym, nie można oprzeć się wrażeniu, że im wyższy status gwiazdorski, tym większa swoboda w doborze ciuchów i kosmetyków. Mało która znana Polka decyduje się ukazać swe naturalne lico w obawie przed niewybrednymi opiniami internautów, którzy często wytykają każdą niedoskonałość skórną. Z kolei największe sławy tego świata oszczędzają czas na długich przygotowaniach do wyjścia z domu, zupełnie nie przejmując się ewentualnymi negatywnymi wpisami. Mało tego, część z nich stara się wręcz kreować modę na naturalność.

Renee Zellweger w pewnym momencie kariery uległa presji środowiska. Jej twarz zaczęła ewoluować w dość niebezpieczną stronę, przez co ukochana przez widzów odtwórczyni roli Bridget Jones w opinii wielu zaczęła tracić swój naturalny urok. Na szczęście w porę zrezygnowała z operacji plastycznych, nie walcząc wszelkimi możliwymi sposobami z upływającym czasem.

55-latka odnalazła szczęście w miłości u boku młodszego o dekadę prezentera telewizyjnego. Ant Anstead i aktorka zostali przyuważeni przez fotoreportera, kiedy wyskoczyli na drobne zakupy do pobliskiego marketu ze zdrową żywnością w Los Angeles. Następnie ruszyli w kierunku parku, by wyprowadzić na spacer owczarka należącego do aktorki.