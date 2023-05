Nonszalancka Edyta Herbuś lansuje się na prezentacji kosmetyków pośród drugoligowych celebrytek (ZDJĘCIA)

Trzeba oddać Edycie Herbuś , że rolę prominentki traktuje wyjątkowo poważnie i z rzadko spotykanym zapałem przykłada się do swoich "celebryckich" obowiązków. "Emerytowana" tancerka dzielnie obskakuje kolejne ścianki, zaangażowaniem zawstydzając nawet te najbardziej zawzięte lwice salonowe. Nie wspominając już o szczerych wywiadach, w których 42-latka ochoczo dzieli się kulisami swojego ( i nie tylko ) życia.

Jak na bizneswoman z prawdziwego zdarzenia przystało, Edyta nie ogranicza się jedynie do bywania na salonach. Kielczanka robi karierę jako aktorka, a także prezenterka, wcielając się w rolę gospodyni ostatniej edycji "You Can Dance - Nowa Generacja". Podobnie jak większość rodzimych celebrytek obecnie, Herbuś spełnia się też jako influencerka.