Nowa ukochana Jarosława Bieniuka wsiada do jego samochodu (ZDJĘCIA)

Relacja Bieniuka i Pactwy dawno już wyszła z fazy swobodnego flitru - tak przynajmniej można wywnioskować z najnowszych zdjęć paparazzi wykonanych przed domem piłkarza. Widzimy na nich jak Zuzanna nad ranem samotnie opuszcza rezydencję, a następnie kieruje się do należącego do ukochanego mercedesa, do którego następnie wsiada. Oznacza to najpewniej, że poprzednią noc modelka spędziła w rodzinnym domu Jarosława Bieniuka. Dzieci sportowca ponoć bardzo lubią się z nową kandydatką na macochę, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakochani kuli żelazo, póki gorące.