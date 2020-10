Nowa ukochana Jarosława Bieniuka

Jarosław Bieniuk do pewnego momentu miał nieskazitelny wizerunek samotnego ojca, który po śmierci ukochanej z poświęceniem wychowywał trójkę dzieci. W 2019 roku ten image został został mocno nadszarpnięty: nie dość, że piłkarz został wciągnięty w skandal z brutalnym gwałtem i faszerowaniem narkotykami w tle, to jeszcze celebryta nie chciał przyznać się do ojcostwa, gdy jego była partnerka oświadczyła mu, że jest z nim w ciąży.

Wygląda na to, że piłkarz chce odkupić swoje grzechy, o czym świadczyć może fakt, że 41-latek czynnie zaangażował się w wychowywanie najmłodszego synka. Wbrew plotkom, jakoby wspólna opieka nad synkiem na nowo zbliżyła do siebie rodziców Kazia, Bieniuk wcale nie zamierza po raz drugi wchodzić do tej samej rzeki. Jak donosiliśmy wam jako pierwsi pod koniec sierpnia, Jarek spotkał na swojej drodze kolejną blondwłosą piękność, która do reszty zawróciła mu w głowie.