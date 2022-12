Nowe twarze Khloe Kardashian i Shanii Twain oraz Heidi Klum w białych kozaczkach brylują na People's Choice Awards (ZDJĘCIA)

Kacper 23 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Dobrze, że są te konferencje, bo człowiek patrząc na ich własne zdjęcia na insta i innych społecznościówkach w ogóle by nie wiedział, jak one wyglądają. No a wyglądają tak, że szczęka opada. Porobione że ojeeeej