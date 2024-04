Obcokrajowiec, influencerka i motocyklistka. Oni powalczą o miłość w nowej edycji "Rolnik szuka żony" (ZDJĘCIA)

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 83 6 Odpowiedz

Dwudziesto-trzydzistolatki to chyba nie wiek na szukanie partnerów w telewizji. Tym bardziej , że nic im nie brakuje, są wykształceni, sympatyczni z wyglądu, mają swoje pasje, a że mieszkają na wsi a nie w mieście to wielki plus a przynajmniej nie jakiś problem. W tych czasach każdy ma internet, samochód, telewizję, zawsze można jechać do miasta "dokulturalnic się". A poza miastem jest jednak spokojniej i praca na swoim ma większą wartość.