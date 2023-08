Obładowana Magdalena Ogórek przemierza Warszawę w krótkiej sukience. Taszczy ze sobą aż trzy torby (ZDJĘCIA)

Magdalena Ogórek od lat jest obecna w przestrzeni publicznej. 44-latka niegdyś próbowała swoich sił jako aktorka, grając epizodyczne role w filmach i serialach, a w pewnym momencie ubiegała się nawet o prezydencki fotel. Choć niedoszła głowa państwa startowała w wyborach z ramienia Lewicy, z czasem całkowicie zmieniła front. Dziś Ogórek spełnia się jako prezenterka TVP Info i regularnie występuje na antenie stacji, m.in. w programie "Minęła 20". Całkiem niedawno głośno było o jednym z odcinków wspomnianego formatu, w którym to Ogórek wdała się w ostrą wymianę zdań z posłanką Anitą Sowińską.

Magdalena Ogórek cieszy się zainteresowaniem nie tylko rodzimych mediów, lecz również paparazzi. Fotoreporterom okazjonalnie udaje się uwiecznić celebrytkę przy okazji kolejnych wyjść do pracy czy codziennych wypadów na miasto. Ostatnio przyłapali na przykład 44-latkę podczas spaceru po Warszawie. Ogórek na miasto wyprawiła się w krótkiej sukience w kolorze delikatnego różu. Fason kreacji nie tylko podkreślał zgrabną sylwetkę gwiazdy TVP, lecz również eksponował jej nogi. Minimalistyczny strój, niegdysiejsza przyjaciółka Jarosława Jakimowicza, uzupełniła dopasowanymi kolorystycznie sportowymi butami, delikatną biżuterią oraz naturalnym makijażem z mocno podkreślonymi różem policzkami.

Ogórek w show biznesie znana jest jako wielka miłośniczka torebek. Wyprawiając się na miasto, nie mogła więc zapomnieć o ulubionym dodatku. Tym razem prezenterka TVP Info postawiła na elegancką, beżową torebkę ze złotą klamrą. Choć model ten wyglądał dość niepozornie, znając celebrytkę, mógł on kosztować krocie. Nie była to jednak jedyna torebka, który tego dnia miała ze sobą Magdalena Ogórek. Na ramieniu celebrytki można było dostrzec sporych rozmiarów materiałową torbę we wzory, w dłoniach dzierżyła także papierowy pakunek z logo sieci luksusowych hoteli.