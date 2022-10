Obwieszona metkami Katarzyna Cichopek wychodzi ze studia "Pytania na Śniadanie" i zasuwa do SUV-a za 300 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Loki 11 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Pudel wykasował komentarz, który trafił do czołówki, a w którym stawiam pytanie dlaczego nie napiszą o Kurzajeski. Czy on nigdy nie wychodzi ze studia TVP? Wygląda, że jest zakaz pisania o Kurzaju, że jest tabu. To na Kaśkę ma wylewać się hejt. To on ją wystawił.