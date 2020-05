Skąd wzięła się VIOLA KOŁAKOWSKA?

heej 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

której telewizji jest coś prawdziwego? ;> tvn? BBC? To śmieszne, że mało kto widzi, że WSZYSTKIE MAINSTREAMOWE media to tylko paplanina żeby zająć nam czas: stek kłamstw przeplata się z ooooodrobinką prawdy - totalna dezinformacja żeby człowiek nie wiedział co się dzieje a w końcu zniechęcił się do obserwowania i interesowania się tym. Tylko wolne media. Na początku może niektóre treści mogą spowodować wytrzeszcz ze zdziwienia, ale krok po kroku można ogarnąć, że nareszcie wszystko trzyma się kupy. Ludziska, czytajcie info z wielu innych źródeł i dopiero wtedy wyciągajcie wnioski bez uprzedzeń. Nie przez pryzmat tego, co zostało Wam powiedziane. Kto zawładnie przepływem informacji, ten będzie miał władzę nad ludzką percepcją, kto zawładnie ludzką percepcją, zawładnie ludzkimi działaniami. Dlatego ja od następnego miesiąca rezygnuję z prania mózgu i rozwiązuję kontrakt z dostawcą telewizji. heeeeeeeej :)