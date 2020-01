"Life in plastic is fantastic"...?

Rodrigo Alves ma w sobie tyle plastiku, że niedługo oprotestuje go sama Greta Thunberg . Złakniony atencji mediów celebryta przeszedł ponad 70 operacji plastycznych, ale wciąż nie był zadowolony ze swojej aparycji. Co gorsza, kolejne, coraz bardziej inwazyjne, zabiegi Alvesa przechodziły bez echa (w końcu ile można szokować mówiąc o implantach brzucha czy klatki piersiowej).

Jednak kilka tygodni temu Brazylijczykowi, nazywanego przez tabloidy "żywym Kenem", ponownie udało się wywołać sensację. Oświadczył, że identyfikuje się jako kobieta i zamierza przejść (kolejne) operacje, by upodobnić się do Barbie! Poprosił też, by nazywać go Roddy...