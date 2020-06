Oddana Blanka Lipińska pomyka na hulajnodze za Aleksandrem Baronem i ROBI ZDJĘCIA JEGO BUTOM

Kate 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Poznalam takiego faceta kiedys, ktory ma partnerke, okazuje sie ze ja zdradza a na fb widzę regularne wyznawanie milosci jaki to on w niej zakochany jaka to wielka milosc a dziewczyna nic nawet nie podejrzewa, ja w zasadzie nic z nimi nie mam i nie mam zamiaru sie wtracac ale zastanawia mnie dlaczego faceci to robią przeciez skoro zdradza to chyba nie kocha, jakos mi to spokoju nie daje