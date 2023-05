Odkryła sekret WIECZNEJ MŁODOŚCI? 51-letnia Thalía zachwyca wyglądem na ściance w złotej kreacji (ZDJĘCIA)

Thalía , a właściwie Ariadna Thalía Sodi Miranda, jest znana meksykańską aktorką i piosenkarką. Swoją popularność zyskała dzięki grom w najpopularniejszych latynoskich telenowelach, takich jak "Marimar" , "Maria z przedmieścia" czy "María Mercedes" . Jednak to rola w "Rosalindzie" przyniosła jej największą rozpoznawalność.

Po zrezygnowaniu z kariery aktorskiej Thalía postanowiła skupić się na muzyce. Choć sprzedała przeszło 60 milionów płyt na całym świecie, to nie udało się jej w pełni podbić amerykańskiego i europejskiego rynku muzycznego . 51-latka stara się jak tylko może wykorzystywać swoją popularność. Zaprojektowała własną linię odzieżową, a także prowadziła audycje radiowe. Na Instagramie obserwuje ją przeszło 20 milionów osób, którzy śledzą poczynania artystki.

Ostatnio Thalía pojawiła się na pierwszej edycji "Billboard Mujeres Latinas en la Musica" nagradzające latynoskie kobiety w muzyce. Gala odbyła się w Miami, a co za tym idzie, nie mogło zabraknąć naszej nowej ulubionej celebrytki Caroline Derpieński. Jednak to Thalía przykuła całą uwagę fotoreporterów. Artystka z tej okazji wybrała złotą sukienkę z głębokim dekoltem i wycięciem na nodze. Do tego dobrała złotą opaskę z gwiazdkami oraz czarne, długie, skórzane rękawiczki. W tym roku Thalía skończy 52 lata i zdaje się, że odkryła sekret wiecznej młodości.