Odmieniona Jennifer Lopez stroi miny na paryskim Tygodniu Mody w golfie za 21 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez dotarła na pokaz nowej kolekcji Schiaparelli, gdzie od góry do dołu zaprezentowała się w ubraniach od projektanta. Piosenkarka miała na sobie białą kurtkę, pod którą dostrzegamy golf za 21 tysięcy złotych. Do tego dobrała czarne szpilki z zeszłorocznej kolekcji domu mody, a w ręku trzymała torebkę zdobioną złotymi elementami, która jest warta 24 tysiące złotych. Całość dopełniły awangardowe okulary, ale to nie one skradły całą uwagę. JLo obcięła swoje długie włosy i zaprezentowała się w dość nieudanym makijażu, przez co trudno było rozpoznać jej twarz.