ODMIENIONY Ralph Kaminski bryluje w NOWEJ fryzurze na premierze książki o najstarszej polskiej drag queen (ZDJĘCIA)

Samsun 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Haolołyn to chyba w listopadzie jest. Pierwszy dzień wiosny i prima aprilis też już były. Może to jakaś nowa okazja? Dzień... no nie wiem jak nazwać, żeby któraś z liter alfabetu opisujących rozmaite parafilie się nie obraziła.