Blanka Lipińska załatwia sprawunki na mieście

Można powiedzieć, że pod wieloma względami ten rok był dla Blanki Lipińskiej przełomowy. Nie dość, że film na podstawie książki jej autorstwa stał się międzynarodowym hitem, co niewątpliwie podreperowało jej domowy budżet, to jeszcze spotkała na swojej drodze "miłość życia" (a tak jej się przynajmniej wydawało), Aleksandra Barona. Niestety, wyjątkowo medialna relacja "pisarki" i muzyka przetrwała zaledwie 225 dni, a o rozstaniu przesądziła nieobecność "Barusia" na pokładzie samolotu, który miał zabrać zakochane gołąbki na luksusowy urlop do Al Dżuny.