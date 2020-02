Błogosławiony stan nie powstrzymuje Małgorzaty Rozenek przed wymyślnymi stylizacjami

Małgorzata Rozenek jest jedną z tych gwiazd, która nigdy nie ukrywała swojej słabości do ubrań z metkami od najlepszych domów mody. Mimo upływu lat, celebrytka wciąż stawia na odważne stylizacje i ewidentnie czuje się znacznie młodziej, niż wskazywałaby na to jej metryka. Nawet błogosławiony stan nie powstrzymuje 41-latki przed noszeniem podkreślających sylwetkę kreacji i butów na obcasach, za co Gosia była nieraz krytykowana.