Monika Olejnik ZARYSOWAŁA ukochane BMW za 350 tysięcy złotych... (ZDJĘCIA)

Ogłoszenie 18 min. temu zgłoś do moderacji 25 5 Odpowiedz

Ogloszenie: Dzieci szpiegów i agentów wywiadu, komunistów dygnitarzy, oficerów WSI, pracowników UB, chętnie przyjmę do stacji TVN.... tak, tam ich potomstwo pracuje, a za kasę z popularności żyją jak pączki w maśle i stroją się w drogie marki: dior, chanel, bmv, takie olejniki do nich należą- pseudonim agenturalny: stokrotka..poczytajcie co robił jej ojciec.