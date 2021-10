Odpicowana Natalia Janoszek wiezie torebkę za 30 tysięcy swoim Lamborghini za ponad MILION ZŁOTYCH! (ZDJĘCIA)

polimoli 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

internet nie gryzie: W wieku 16 lat dostała możliwość wystartowania w regionalnym konkursie Miss Polski Nastolatek[5]. Od tego czasu reprezentowała Polskę w 40 międzynarodowych konkursach piękności[6][7], takich jak m.in. Miss Peace International 2009 (tytuł Miss Friendship), Miss Ocean International 2011 (tytuł Miss Congeniality), Supermodel International 2012 (tytuł Best Dress), Swimsuit USA 2012, Tropic Beauty 2013 (tytuł Best Dress) czy Miss Bikini Universe 2013 (tytuł Best Talent). Została zauważona podczas Supermodel International 2012 w Bangkoku i jeszcze w tym samym roku zadebiutowała w Bollywood główną rolą w filmie Dreamz[8]. W 2015 zagrała w amerykańskim dokumencie The Green Fairy u boku Lindy Blair. W 2019 do kin trafił film Chicken Curry Law, w którym zagrała główną rolę[9][10][11][12], a partnerował jej Ashutosh Rana. W 2019 zagrała również w amerykańskiej komedii The Swing of Things u boku Luke’a Wilsona. Dwukrotnie zdobyła nagrodę JIFFA dla najlepszej aktorki międzynarodowej (2018, 2019), tym samym zostając pierwszą polską aktorką wyróżnioną indyjską nagrodą filmową[13].