"Odstrzelona" Julia Wieniawa relaksuje się podczas wizyty u kosmetyczki

Tytuł jest złośliwy z tym "odstrzelona". Ma też szczęście że nie jest podobna do "zagranicznej" celebrytki. To ciągłe szczucie na każdego powinno być karalne. Wygląda super, dajecie jej dużo zarobić to korzysta. Jeżeli ma tak dużo to ciekawe jakie pieniądze mają ci co jej to umożliwiają??