Odstrzelona Małgorzata Rozenek paraduje Mokotowską, podczas gdy rycerski Radosław Majdan wspomaga seniorkę drobnymi (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek mogłaby dawać innym celebrytkom lekcje z tego, jak skutecznie wywoływać wokół siebie szum. Gwiazda TVN-u przez ponad dwa miesiące skrzętnie relacjonowała przepełnione zwrotami akcji wakacje, nie odkładając telefonu nawet na chwilę. I choć Małgosia już dawno zdążyła wrócić do swojej "szarej" rzeczywistości, 43-latka wciąż dostarcza portalom plotkarskim tematy do pisania na porządku dziennym.

Od powrotu do stolicy z wakacji Gonię często można spotkać na ulicach Warszawy, gdy stara się wywiązać z "celebryckich" obowiązków i pędzi na kolejne spotkania. W niedzielę mama trójki dzieci znalazła czas, by wyrwać się z Radziem na randkę, uprzednio publikując w sieci zdjęcie ich "fantazyjnych" stylizacji. I tym razem parze oberwało się od internautów, którzy uznali, że małżonkowie wyglądają, jakby szli na odpust...

Niezrażeni krytyką hejterów "Pączek" i "Pysiula" dalej są wierni swojemu "przebojowemu" stylowi, co udowodnili we wtorek, wybierając się na ulicę Mokotowską w Warszawie. Małgosia miała na sobie tego dnia czarną sukienkę z golfem, którą uzupełniła złotą torebką i białymi kowbojkami. Wisienką na torcie były "gwiazdorskie okulary". Majdan z kolei postawił na "look" żeglarza: do granatowego sweterka w serek dobrał białe spodnie i jasne tenisówki. Tuż przed spotkaniem z małżonką emerytowany piłkarz wykazał się dobrym sercem i obdarował potrzebującą seniorkę kilkoma złotymi.