Mama Anny Lewandowskiej opiekuje się wnuczkami

Anna Lewandowska to niewątpliwie jedna z bardziej rozpoznawalnych postaci w świecie fitnessu w naszym kraju. Ukochana "Lewego" od lat inspiruje tysiące osób do aktywnego, a także zdrowego stylu życia. Choć na co dzień z mężem oraz córkami mieszka w Barcelonie, to jednak ze względu na zobowiązania zawodowe można ją też napotkać w ojczyźnie.