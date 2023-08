Olga Frycz remontuje mieszkanie. Pokazała projekt nowej kuchni, ale nie wszyscy byli zachwyceni. "Taka jak ZE SZPITALA" (FOTO)

Lata temu Olga Frycz była dobrze zapowiadającą się aktorką. W pewnym momencie zamieniła jednak aktorstwo na działalność internetową i dziś głównie spełnia się w roli influencerki, która na bieżąco opowiada o tym, co dzieje się w jej życiu.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Olga Frycz wystawiła na sprzedaż swoje mieszkanie. Wkrótce pochwaliła się również kilkoma zdjęciami projektu nowego gniazdka.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Olga Frycz broni Mai Bohosiewicz

Olga Frycz pokazuje zdjęcia z remontowanego mieszkania i chwali Maję Bohosiewicz

Choć 36-latka wciąż mieszka w "starym" apartamencie, regularnie prezentuje, jak postępują prace w nowym. W niedzielę pokazała fotografie z budowy, pod którymi postanowiła nawiązać do Mai Bohosiewicz i jej hiszpańskiej willi. Opisała, jak bardzo jej remontowa strategia różni się od tej, którą obrała siostra Sonii.

No i oglądam te poczynania mojej kochanej @majabohosiewicz w jej Mojo Dojo Casa House, jak razem z Olą @olaziareq malowały ściany, kafelki, wymieniały uchwyty, uchwyciki, zawiesiły zasłony, wstawiły nowe piękne meble, tu jakiś obraz, tam jakiś kwiat i nagle stara chata bez gustu, że się zimno w nogi robiło od samego patrzenia na tę podłogę w kaflach... Że nagle ta chata zrobiła się taka ciepła, przytulna. Taka jej. Ich. Taka rodzinna. Pięknie. A, że Maja jest rekinką biznesu, to zrobiła to po taniości i z gustem - zachwala koleżankę i podsumowuje:

No, a ja co... A ja weszłam i rozpieprzyłam w chacie wszystko do białej kosteczki. A co! No i dlatego ja jestem tu, gdzie jestem, a Maja jest tam, gdzie mnie nie ma.

Olga Frycz chwali się projektem kuchni. Fani podzieleni

Dzień wcześniej Olga pokazała z kolei projekt kuchni. Nie da się nie zauważyć, że nieco zmieniła koncepcję. Najnowsze zdjęcia wnętrza znacznie różnią się od tych, które prezentowała jeszcze kilka miesięcy temu. Wówczas kuchnia miała być utrzymana w odcieniach beżu, zaś w tej nowej możemy zobaczyć nieco kolorów. Instagramerka zastanawia się jedynie, czy postawić na różową, czy niebieską ścianę.

No, to teraz napiszcie, czy Wam się podoba, czy się nie podoba ta moja nowa kuchnia, co się robi właśnie - podpisała kadry aktualnego projektu pomieszczenia.

Jak można się domyślić, opinie były podzielone.

Fajna, oryginalna i oczywiście róż; Róż i totalnie do Was pasuje; Wspaniała - pisali jedni.

Zdecydowanie nie moje klimaty; Róż odpycha; Taka jak ze szpitala, takie mam niestety skojarzenia - reagowali drudzy.

Frycz zaprezentowała też na Instastories kilka ujęć planów apartamentu i wstępne projekty pokoju córek oraz łazienki na poddaszu.

Zobaczcie. Jak Wam się podoba?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.