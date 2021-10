Olga Frycz z dużym ciążowym brzuszkiem bawi się na baby shower (ZDJĘCIA)

Nic wiecej 39 min. temu zgłoś do moderacji 31 5 Odpowiedz

Te pierdzące, słodkie, bajkowe przyjęcia... Te mini burgerki, rogaliku, baloniki. Woda do picia zapewne oznaczona XD no cyrk. Są postacie, które znane są tylko i wyłącznie z durnowatych, mdłych postów, które dodają ku uciesze mało wymagających odbiorców. Kokardeczki, wózeczki, buciczki, kaweczka, piąteczek piątunio, paznokietki, kocusie, mamusie, sztosiki, tipsiki etc.