Olga Frycz zdradza, czy jej córka będzie miała kontakt z tatą. Fanka: "Nie kumam. MASZ FACETA, a będziesz samotną matką?"

Nie dziwię się tym ludziom, którym to się w głowie nie mieści, że to był mój wybór, że będę samodzielną mamą - wytłumaczyła Olga. Ludzie się przyzwyczaili do tego, że czytają w gazetach, jak inni się rozstają i prowadzą jakieś wojny ze sobą. Ja tego nie rozumiem, a czasami mam takie wrażenie, że ludzie lubią obserwować takie wojenki, awantury, aferki i do tego są przyzwyczajeni. Więc jeżeli ktoś rozstaje się w takich dobrych relacjach, to ludzie są w szoku - dodała.