Olga Frycz dziękuje za wsparcie i zapewnia: "Nikt mi nie zrobił ŻADNEJ KRZYWDY"

A ja bym chciała zaapelować do pieszych w związku ze zmianą przepisów. Pamiętajcie - i co z tego ze macie pierwszeństwo skoro to wy przegracie zderzenie z autem. Dziś byłam świadkiem sytuacji jak matka z dzieckiem weszła na pasy nie rozglądają się, czy coś nie jedzie i prawie doszło do tragedii. Krzyczała, ze to ona ma pierwszeństwo, owszem miała ale gdyby coś się stało jej dziecku to na co jej to pierwszeństwo!!!