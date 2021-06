Ojciec pierwszego dziecka Olgi Frycz DEKLARUJE POMOC przy drugim: "Możesz na mnie liczyć"

Strange.peopl... 27 min. temu zgłoś do moderacji 109 16 Odpowiedz

Kariny tak napadły na Olgę, że facet musiał publicznie deklarację złożyć, bo by ją zjedzono za 2 ciążę i samotne macierzynstwo. W Polsce nie do pomyślenia, że ktoś mógłby chcieć samotnego rodzicielstwa, nawet z banku spermy. Polskie typowe myślenie. Ktoś żyje inaczej - trzeba go stłamsić, obgadać, skrytykować. Wszyscy muszą wyglądać tak samo, chodzić do kościoła, mieć ślub, dzieci z małżeństwa. Aaa i kobieta zawsze sobie winna.