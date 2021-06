Olga Frycz jest W CIĄŻY! Wychowa dziecko sama? "Nie obawiam się SAMODZIELNEGO MACIERZYŃSTWA"

Rrr 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jeśli ojciec żyje, to ma takie same obowiązki wobec dziecka jak matka. To po co od razu deklarowac, że poradzi sobie sama, niech ojciec bierze udział w wychowaniu. Opieka non stop nad dwojgiem małych dzieci to nie jest prosta sprawa, dlatego chyba lepiej nie odpuszczać tatusiom, którzy czasu nie mają a wyegzekwować czas, który będą spędzać z dziećmi. Dziwnie przyjęło się u nas że to "ona" zawsze winna a "on" dał się ponieś, więc niech "ona" się zajmie dzieckiem a "on" będzie płacił (albo i nie) i brał raz na pół roku do Macdonalda. Nie twierdzę, że tak jest w tym wypadku, piszę ogólnie.